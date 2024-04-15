Вже не Бахмутський: який напрямок зараз найгарячіший і що взагалі відбувається на фронті (карта)

Українські воїни продовжують завдавати шкоди ворогові в живій силі та техніці

На фронті за останню добу сталося 54 бойові сутички. На Бахмутському напрямі інтенсивність боїв знизилася. Найгарячішим напрямком є Новопавлівське.

За цей же період авіація Сил оборони вдарила по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника, по 5 пунктах управління та 1 складу боєприпасів ворога. Про це йдеться у свіжому зведенні Генштаб від 15 квітня.

Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам збитків у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Так, на Новопавлівському напрямку Сили стримують ворога у районі населених пунктів Красногорівка та Новомихайлівка Донецької області, де ворог за підтримки авіації 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Часів Яр, Нью-Йорк, Кліщіївка Донецької області.

Також окупанти здійснили 9 атак по позиціях українських воїнів на Оріхівському напрямку в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

У Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, за минулу добу, загарбники здійснили 4 безуспішні атаки на позиції наших військ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що міністр оборони України Рустем Умеров побував на фронті на сході та оцінив ситуацію.