Уже не Бахмутское: какое направление сейчас самое горячее и что вообще происходит на фронте (карта)

Украинские воины продолжают наносить урон врагу в живой силе и технике

На фронте за последние сутки произошло 54 боевых столкновения. На Бахмутском направлении интенсивность боев снизилась. Самым горячим направлением является Новопавловское.

За этот же период авиация Сил обороны ударила по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, по 5 пунктам управления и 1 составу боеприпасов врага. Об этом говорится в свежей сводке Генштаб от 15 апреля.

Украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Так, на Новопавловском направлении Силы сдерживают врага в районе населенных пунктов Красногоровка и Новомихайловка Донецкой области, где враг при поддержке авиации 16 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 10 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новый, Часов Яр, Нью-Йорк, Клещеевка Донецкой области.

Также оккупанты совершили 9 атак по позициям украинских воинов на Ореховском направлении в районе Старомайорского Донецкой области и Работиного на Запорожье.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, захватчики совершили 4 безуспешных атаки на позиции наших войск.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что министр обороны Украины Рустем Умеров побывал на фронте на востоке и оценил ситуацию.