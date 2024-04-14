Враг сосредоточился на одном направлении: Умеров съездил на фронт и рассказал о ситуации

Ситуация на фронте по-прежнему напряженная

Министр обороны Украины Рустем Умеров посетил передовые позиции ВСУ на востоке. Это происходит на фоне попыток россиян нарастить давление на позиции ВСУ на Бахмутском направлении.

Об этом он сообщил в Facebook в воскресенье, 14 апреля. По словам Умерова, сейчас на фронте ситуация остается напряженной, а противник хочет получить преимущество посредством использования большого количества живой силы.

"Враг пытается продвинуться вглубь позиций сил обороны, сосредоточившись для прорыва западнее Бахмута", — сообщил он.

инистр добавил, что планы противника эффективно срываются благодаря подготовке и мужеству украинских защитников, которые используют современные технологии.

Как сообщалось ранее, ситуация на восточном фронте в Украине обострилась за последние дни. Оккупанты активизировались на поле боя после "выборов" российского диктатора и пытаются наступать везде, где только могут.

При том в западных СМИ пишут, что Украина сейчас наиболее уязвима за все годы войны с Россией. На Западе считают, что война близка к переломному моменту.