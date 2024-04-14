Ворог зосередився на одному напрямку: Умєров з’їздив на фронт і розповів про ситуацію

Ситуація на фронті, як і раніше, напружена

Міністр оборони України Рустем Умеров відвідав передові позиції ЗСУ на сході. Це відбувається на тлі спроб росіян наростити тиск на позиції ЗСУ на Бахмутському напрямі.

Про це він повідомив у Facebook у неділю, 14 квітня. За словами Умєрова, зараз на фронті ситуація залишається напруженою, а противник хоче отримати перевагу за допомогою великої кількості живої сили.

"Ворог намагається просунутися вглиб позицій сил оборони, зосередившись для прориву на захід від Бахмута", — повідомив він.

Міністр додав, що плани противника ефективно зриваються завдяки підготовці та мужності українських захисників, які використовують сучасні технології.

Як повідомлялося раніше, ситуація на східному фронті в Україні загострилася протягом останніх днів. Окупанти активізувалися на полі бою після "виборів" російського диктатора та намагаються наступати скрізь, де тільки можуть.

При цьому в західних ЗМІ пишуть, що Україна зараз є найбільш вразливою за всі роки війни з Росією. На Заході вважають, що війна близька до переломного моменту.