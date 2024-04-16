Война — день 783: россияне применяют "амебную" тактику и продвигаются под Часовым Яром

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают применять тактику "амебного" давления на всех направлениях в надежде, что хоть где-то украинская линия обороны даст слабину. Местами это даже работает. Например, у Часового Яра они смогли существенно продвинуться по направлению к городу. При этом наиболее активные боевые действия продолжаются на Новопавловском направлении, где полсотни боевых столкновений за сутки не являются редкой картиной.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 16 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 БПЛА переместились на запад и были обнаружены в Хмельницкой области.

00:00 Российские БПЛА замечены в центральных областях Украины.

Информацию за 13 апреля смотрите по ссылке: Война — день 780: Россия продвигается на Донбассе, а в Луганске мощный прилет

О том, что происходило 14 апреля, читайте в материале: Война — день 781: россияне штурмуют на Авдеевском направлении и копят силы для атаки Часового Яра

С ситуацией в Украине за 15 апреля можно ознакомиться в материале: Война — день 782: оккупанты давят на востоке, продолжают атаковать дронами и ракетами