"Мы можем уничтожить оккупантов": Зеленский рассказал о детальном плане, о нем знают и союзники

План есть – нужно оружие

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть четкий план по уничтожению врага. И он есть на руках все партнеров вместе со списком всего технически необходимого.

Об этом президент рассказал в интервью PBS. По его словам, нужно быть гораздо сильнее своего врага, чтобы победить.

"План очень прост, он ясен и он есть. Есть конкретное оружие, которое нам нужно, чтобы идти вперед. Есть конкретное оружие, чтобы защитить небо. Есть конкретные средства, чтобы разблокировать небо, чтобы люди шли вперед", — говорит Зеленский.

Он отметил, что этот план на руках у всех партеров, в том числе и у США, и нужно только техническое обеспечение Украины. Президент выразил надежду, что Конгресс штатов примет положительное решение и, наконец, выделит помощь. Ведь у Украины нет возможности ждать долго.

"Скажу откровенно, без поддержки США у нас не будет шансов на победу. Сегодня соотношение артиллерии 1:10, самолетов 1:30", — говорит Зеленский.

По его словам, украинская армия не сможет в таком соотношении продержаться долго. С этой статистикой в любом случае оккупанты будут отталкивать обратно ВСУ каждый день.

"Как мы можем уничтожить оккупантов? Существует специальное оружие для защиты неба. Этот план существует, он у всех партнеров на руках", — подытожил глава государства.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский рассказал, какой видит послевоенную Украину.