Ракет не осталось: Зеленский, рассказывая о Трипольской ТЭС, сделал тревожное признание

Украине необходимо вооружение для защиты от атак россиян

Российским оккупантам удалось уничтожить Трипольскую ТЭС в Киевской области, так как ракеты для ее защиты в том регионе закончились. Это связано с нехваткой помощи от союзников.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью PBS. Он прокомментировал совместную защиту Израиля союзниками и подчеркнул, которые отбили атаку Ирана по стране. Он подчеркнул, что сам Израиль не смог бы защитить себя от такого массированного удара.

"Было задействовано много всего, чего не хватает Украине… Это действительно демонстрация того, что такое союзники не на бумаге, а в небе", – сказал президент.

При этом Зеленский добавил, что Украина защищает свое небо самостоятельно. При этом союзники дают нашей стране технику, однако с ней у нас дефицит.

"Я вам приведу один пример, очень простой: на Трипольской станции, от нее зависит свет в киевском регионе. Летели 11 ракет. Первые семь мы уничтожили, четыре уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье", – объяснил глава государства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 11 апреля российские оккупанты устроили массированную атаку по Украине. Тогда они запустили по стране беспилотники и ракеты разных типов. В результате была полностью уничтожена Трипольская ТЭС на Киевщине.