Уничтожила Трипольскую ТЭС: появились первые фото обломков российской ракеты Х-69

Фото предоставлены правоохранительными органами

Украинские СМИ получили фото обломков ракеты, которые накануне, а именно 11 апреля, попали в Трипольскую ТЭС на Киевщине и полностью разрушили ее. Речь идет о модифицированной ракете Х-69.

Об этом сообщает издание "Украинская правда". Ссылаются на источники в правоохранительных органах, которые и предоставили фотографии обломков.

"По предварительной информации, по частям маркировок на найденных обломках ракеты она идентифицируется как одна из новых модификаций ракеты Х-59, как ее называют сами россияне — Х-69", — пишет издание.

Напомним, в четверг, 11 апреля, в результате массированной атаки россиян в городе Украинка Киевской области была полностью уничтожена Трипольская ТЭС. Станция была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.

Позже стало известно, что для удара по станции российские оккупанты применили ракеты Х-69. По словам начальника службы связей с общественностью Воздушных сил Украины Ильи Евлаша, эффективным противодействием им могут быть системы Patriot, которые успешно боролись и с более сложными типами российских ракет, как "Циркон" или "Кинжал". Сейчас Украина очень нуждается в усилении этих систем ПВО и боеприпасов к ним.