Знищила Трипільську ТЕС: з'явилися перші фото уламків російської ракети Х-69

Фото надали у правоохоронних органах

Українські ЗМІ отримали фото уламків ракети, які напередодні, а саме 11 квітня, поцілили у Трипільську ТЕС, що на Київщині та повністю зруйнували її. Мова про модифіковану ракету Х-69.

Про це повідомляє видання "Українська правда". Посилаються на джерела в правоохоронних органах, які й надали світлини уламків.

"За попередньою інформацією, за частинами маркувань на знайдених уламках ракети вона ідентифікується саме як одна з нових модифікацій ракети Х-59, як її називають самі росіяни – Х-69", — пише видання.

Нагадаємо, у четвер, 11 квітня, внаслідок масованої атаки росіян у місті Українка Київської області була повністю знищена Трипільська ТЕС. Станція була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Пізніше стало відомо, що для удару по станції російські окупанти застосували ракети Х-69. За словами начальника служби зв'язків із громадськістю Повітряних сил України Іллі Євлаша, ефективною протидією їм можуть бути системи Patriot, які успішно боролися й зі складнішими типами російських ракет, як от "Циркон" чи "Кинджал". Нині Україна дуже потребує підсилення цими системами ППО та боєприпасів до них.