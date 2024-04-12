Почему не удалось защитить Трипольскую ТЭС: в Госагентстве указали на важный нюанс

Государство пытается защитить все энергетические объекты

Россияне 11 апреля уничтожили Трипольскую тепловую электростанцию (ТЭС), потому что ее нельзя было защитить только инженерными сооружениями. Это слишком большой объект.

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем считает, что Трипольскую ТЭС нужно было защищать системами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он написал в колонке издания NV.

Госагентство защищает не все энергетические объекты распределительной сети. В настоящее время ведется работа по сооружению второго и третьего уровня защиты 22 распределительных подстанций "Укрэнерго". Они помогут защитить объекты от ракет и дронов. Однако есть проблемы с финансированием строительства сооружений третьего уровня защиты.

Агентство восстановления не вовлечено в защиту объектов "Центрэнерго", к которым и принадлежала Трипольская ТЭС. Однако защитить его от вражеских ударов было сложно только инженерными сооружениями.

"Трипольская ТЭС — это очень крупный объект, защитить его полностью только защитными инженерными сооружениями без применения соответствующими средствами ПВО, думаю, невозможно", — написал Найем.

Для справки: Трипольская ТЭС находится в Киевской области. Она была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Роль ТЭС выросла после аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) в 1986 году. С этого времени она стала главным предприятием в регионе, генерирующим электроэнергию. Полностью уничтожена 11 апреля 2024 года после трех ударов российскими ракетами. По предварительным данным, ее планируют восстановить.

Напомним, что РФ массированно обстреляла Украину дронами и ракетами 11 апреля. Враг снова бил по объектам энергетики. Первоначально сообщалось о повреждении критической инфраструктуры в четырех областях.

В Укрэнерго уточнили, что под удар попали объекты в пяти областях. Утром на Харьковщине ввели аварийные отключения света. Из-за боевых действий без электричества остались жители 380 населенных пунктов по всей стране.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известный волонтер Тарас Чмут объяснил хитрость россиян по поводу обстрелов. Враг не просто так начал уничтожать энергосистему Украины именно весной.