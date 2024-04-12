Чому не вдалось захистити Трипільську ТЕС: у Держагентстві вказали на важливий нюанс

Держава намагається захистити усі енергетичні об’єкти

Росіяни 11 квітня знищили Трипільську теплову електростанцію (ТЕС), бо її не можна було захистити тільки інженерними спорудами. Це занадто великий об’єкт.

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафа Найєм вважає, що Трипільську ТЕС треба було захищати системами протиповітряної оборони (ППО). Про це він написав у колонці видання NV.

Держагентство захищає не усі енергетичні об’єкти розподільчої мережі. Наразі ведеться робота над спорудженням другого та третього рівня захисту 22 розподільчих підстанцій "Укренерго". Вони допоможуть захистити об’єкти від ракет та дронів. Проте є проблеми з фінансуванням будівництва споруд третього рівня захисту.

Агентство відновлення не долучене до захисту об’єктів "Центренерго", до яких і належала Трипільська ТЕС. Проте захистити її від ворожих ударів було складно лише інженерними спорудами.

"Трипільська ТЕС — це дуже великий об'єкт, захистити його повністю лише захисними інженерними спорудами без застосування відповідними засобами ППО, думаю, неможливо", — написав Найєм.

Для довідки: Трипільська ТЕС знаходиться у Київській області. Вона була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Роль ТЕС зросла після аварії на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) у 1986 році. З того часу вона стала головним підприємством у регіоні, який генерує електроенергію. Повністю знищена 11 квітня 2024 року після трьох ударів російськими ракетами. За попередніми даними, її планують відновити.

Зазначимо, що РФ масовано обстріляла Україну дронами та ракетами 11 квітня. Ворог знову бив по об’єктах енергетики. Спочатку повідомлялось про пошкодження критичної інфраструктури в чотирьох областях.

В "Укренерго" уточнили, що під удар потрапили об’єкти у п’ятьох областях. Зранку на Харківщині ввели аварійні відключення світла. Через бойові дії без електрики залишились жителі 380 населених пунктів по всій країні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомий волонтер Тарас Чмут пояснив хитрість росіян стосовно обстрілів. Ворог не просто так почав знищувати енергосистему України саме весною.