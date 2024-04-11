Буде важче, ніж зимою 2022-го: Чмут вказав на хитрість росіян щодо ударів по енергетиці

Складається дуже неприємна ситуація для України

Росія з 22 березня масовано атакує об’єкти енергосистеми, а особливо — підприємства генерації, до яких відносилась знищена Трипільська ТЕС. Росіяни пішли на хитрість, почавши обстріли весною, а не взимку.

Вони таким чином захистили себе від дієвої реакції Заходу. Про це військовий аналітик, ветеран АТО, голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут розповів в інтерв’ю "Українській правді".

"Якби такі атаки відбувалися, наприклад, взимку, і ми б отримали велику соціальну проблему, коли люди замерзають – це вимагало б від Заходу дієвої та швидкої реакції. А що ми бачимо зараз? Нічого взагалі. Попереду літо. Літом споживання електрики росте, тому що потрібно охолоджувати все", — сказав Чмут.

Військовий аналітик дав прогноз на зиму 2024/25. Він вважає, що вона буде ще важчою, ніж у 2022/23 роках, коли через російські обстріли вводили графіки погодинних відключень.

"Далі осінь. Як ми зайдемо в цю зиму? Буде точно важче, ніж попереднього року", — сказав Чмут.

Під час масованого удару по Україні 11 квітня Росія зруйнувала Трипільську ТЕС. Це було важливе підприємство, яке генерувало електроенергію. Після трьох прильотів розпочалась пожежа.

Вночі та зранку 11 квітня були пошкоджені об’єкти енергосистеми у п’яти областях України. В одній області ввели графіки аварійних відключень, про що повідомила пресслужба Укренерго. Абонентів просять використовувати електроенергію більш ощадливо.

Раніше "Телеграф" писав, як відомий волонтер Тарас Чмут прокоментував відставку Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Розповів він і про своє ставлення до Олександра Сирського.