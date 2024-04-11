Укр

Будет труднее, чем зимой 2022-го: Чмут указал на хитрость россиян относительно ударов по энергетике

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Враг использует коварную стратегию
Враг использует коварную стратегию. Фото Pixabay

Складывается очень неприятная ситуация для Украины

Россия с 22 марта массированно атакует объекты энергосистемы, а особенно предприятия генерации, к которым относилась уничтоженная Трипольская ТЭС. Россияне пошли на хитрость, начав обстрел весной, а не зимой.

Они таким образом оградили себя от эффективной реакции Запада. Об этом военный аналитик, ветеран АТО, глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут рассказал в интервью "Украинской правде".

"Если бы такие атаки происходили, например, зимой, и мы бы получили большую социальную проблему, когда люди замерзают — это требовало бы от Запада действенной и быстрой реакции. А что мы видим сейчас? Ничего вообще. Впереди лето. Летом потребление электричества растет, потому что нужно охлаждать все", — сказал Чмут.

Военный аналитик дал прогноз на зиму 2024/25. Он считает, что она будет еще тяжелее, чем в 2022/23 годах, когда из-за российских обстрелов вводились графики почасовых отключений.

"Дальше осень. Как мы зайдем в эту зиму? Будет точно труднее, чем в прошлом году", — сказал Чмут.

Во время массированного удара по Украине 11 апреля Россия разрушила Трипольскую ТЭС. Это было важное предприятие, генерировавшее электроэнергию. После трех прилетов начался пожар.

Ночью и утром 11 апреля были повреждены объекты энергосистемы в пяти областях Украины. В одной области ввели графики аварийных отключений, о чем сообщила пресс-служба "Укрэнерго". Абонентов просят использовать электроэнергию более бережливо.

Ранее "Телеграф" писал, как известный волонтер Тарас Чмут прокомментировал отставку Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Рассказал он и о своем отношении к Александру Сырскому.

Теги:
#Россия #Обстрел #энергосистема #Тарас Чмут