Будет труднее, чем зимой 2022-го: Чмут указал на хитрость россиян относительно ударов по энергетике

Складывается очень неприятная ситуация для Украины

Россия с 22 марта массированно атакует объекты энергосистемы, а особенно предприятия генерации, к которым относилась уничтоженная Трипольская ТЭС. Россияне пошли на хитрость, начав обстрел весной, а не зимой.

Они таким образом оградили себя от эффективной реакции Запада. Об этом военный аналитик, ветеран АТО, глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут рассказал в интервью "Украинской правде".

"Если бы такие атаки происходили, например, зимой, и мы бы получили большую социальную проблему, когда люди замерзают — это требовало бы от Запада действенной и быстрой реакции. А что мы видим сейчас? Ничего вообще. Впереди лето. Летом потребление электричества растет, потому что нужно охлаждать все", — сказал Чмут.

Военный аналитик дал прогноз на зиму 2024/25. Он считает, что она будет еще тяжелее, чем в 2022/23 годах, когда из-за российских обстрелов вводились графики почасовых отключений.

"Дальше осень. Как мы зайдем в эту зиму? Будет точно труднее, чем в прошлом году", — сказал Чмут.

Во время массированного удара по Украине 11 апреля Россия разрушила Трипольскую ТЭС. Это было важное предприятие, генерировавшее электроэнергию. После трех прилетов начался пожар.

Ночью и утром 11 апреля были повреждены объекты энергосистемы в пяти областях Украины. В одной области ввели графики аварийных отключений, о чем сообщила пресс-служба "Укрэнерго". Абонентов просят использовать электроэнергию более бережливо.

Ранее "Телеграф" писал, как известный волонтер Тарас Чмут прокомментировал отставку Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Рассказал он и о своем отношении к Александру Сырскому.