Війна — день 785: росіяни готуються до нового наступу, а у ЗСУ проблеми зі зброєю

Оперативно про головне за добу

Російське вторгнення продовжується, окупанти не знижують темпів свого наступу по всій лінії фронту, а найскладніша ситуація спостерігається на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. При цьому нестача зброї у ЗСУ безпосередньо впливає на бойовий дух українських захисників, що може призвести до серйозних територіальних поступок під час літнього російського наступу. Водночас оптимістичні новини надходять із США, де законопроєкт про допомогу Україні нарешті зрушив із мертвої точки.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 17 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 На Київщині пролунали вибухи, попередньо відомо, що ППО збила російський дрон

00:00 Росіяни запустили кілька БПЛА в Україні. Частина з них помічена у Київській області

З ситуацією в Україні за 15 квітня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 782: окупанти тиснуть на сході, продовжують атакувати дронами та ракетами

Інформацію за 16 квітня дивіться за посиланням: Війна — день 783: росіяни застосовують "амебну" тактику і просуваються під Часовим Яром

Про те, що відбувалося 17 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 784: росіяни посилюють атаки на двох напрямках та штурмують підходи до ключового міста