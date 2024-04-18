Сибіру приготуватися до "бавовни"? В України з'явився дрон, здатний пролетіти 3000 кілометрів — ЗМІ

Про інші характеристики БПЛА поки невідомо

Україна вже має у своєму розпорядженні безпілотні літальні апарати, що здатні пролетіти до 3 тисяч кілометрів. Такі дрони можуть досягати цілей навіть у Сибіру.

Про це пише The Economist. Видання зазначає, що Україна інвестувала сотні мільйонів доларів у безпілотні літальні апарати дальнього радіуса дії, здатні шукати та вражати цілі на далекій відстані. Зараз їх виготовляє пів дюжини фірм.

"Найкраща з нових моделей має запас ходу 3000 км і здатна досягти Сибіру. Вона була створена через необхідність — Захід неохоче надавав Україні зброю далекого радіусу дії. Програма БПЛА порушила значну частину нафтової та військової інфраструктури Росії", — йдеться у матеріалі.

Водночас видання зазначає, що у США не в захваті від українських ударів по НПЗ у Росії. У Білому Домі підштовхують українців припинити атаки, але поки що Україна ігнорує поради США.

Офіцер української розвідки з позивним "Детектив", відповідальний за частину безпілотної програми, каже, що він не отримував вказівок щодо таких операцій. Видання зазначило, що минулого тижня відбувся перехід від атак на нафтову інфраструктуру, але, ймовірно, це тимчасово.

Один з виробників безпілотників дальнього радіуса дії стверджує, що не всі представники Америки згодні з такою політикою. Він стверджує, що його контакти "підморгували", коли передавали попередження.

Він також зазначив, що американців у приватному порядку кажуть українській стороні продовжувати атаки по російській нафтовій промисловості. Крім того, він спрогнозував розширення української програми дронів у найближчі місяці.

"Росія випалює українську землю. Настав час зробити те саме з європейською Росією", — підкреслив співрозмовник видання.

Нагадаємо, 12 квітня чотири дрони атакували Новошахтинський нафтопереробний завод (НПЗ) у Ростовській області.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в США засудили атаки України по НПЗ у Росії, а заступник голови Пентагону взагалі назвав їх "громадянськими об’єктами". Іноземні ЗМІ стверджували, що через атаки на російські заводи відносини між США та Україною псуються.