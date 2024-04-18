Сибири приготовиться к "бавовне"? У Украины появился дрон, способный пролететь 3000 километров — СМИ

О других характеристиках БПЛА пока неизвестно

Украина уже располагает беспилотными летательными аппаратами, которые способны пролететь до 3 тысяч километров. Такие дроны могут достигать целей даже в Сибири.

Об этом пишет The Economist. Издание отмечает, что Украина инвестировала сотни миллионов долларов в беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса действия, способные искать и поражать цели на большом расстоянии. Сейчас их производит полдюжины фирм.

"Лучшая из новых моделей имеет запас хода 3000 км и способна достичь Сибири. Она была создана из-за необходимости — Запад неохотно предоставлял Украине оружие дальнего радиуса действия. Программа БПЛА повредила значительную часть нефтяной и военной инфраструктуры России", — говорится в материале.

В то же время издание отмечает, что в США не в восторге от украинских ударов по НПЗ в России. В Белом Доме подталкивают украинцев прекратить атаки, но пока Украина игнорирует советы США.

Офицер украинской разведки с позывным "Детектив", ответственный за часть беспилотной программы, говорит, что он не получал указаний относительно таких операций. Издание отметило, что на прошлой неделе произошел переход от атак на нефтяную инфраструктуру, но, по всей вероятности, это временно.

Один из производителей беспилотников дальнего радиуса действия утверждает, что не все представители Америки согласны с такой политикой. Он утверждает, что его контакты "подмигивали", когда передавали предупреждение.

Он также отметил, что американцы в приватном порядке говорят украинской стороне продолжать атаки по российской нефтяной промышленности. Кроме того, он спрогнозировал расширение украинской программы дронов в ближайшие месяцы.

"Россия выжигает украинскую землю. Пора сделать то же с европейской Россией", — подчеркнул собеседник издания.

Напомним, 12 апреля четыре дрона атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Ростовской области.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в США осудили атаки Украины на НПЗ в России, а замглавы Пентагона вообще назвал их "гражданскими объектами". Иностранные СМИ утверждали, что из-за атак на российские заводы отношения между США и Украиной портятся.