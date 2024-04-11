Атака дронами? У Росії на гірському комбінаті сталася масштабна пожежа (відео)

Вночі над областю нібито було збито БПЛА

Вночі в Курській області Росії прогриміли вибухи, після чого почалася велика пожежа. У мережі повідомляють, що це був приліт по Михайлівському гірничо-збагачувальному комбінату у Желєзногорськ.

Відповідне відео розлетілося пабліками у Telegram у четвер, 11 квітня. На кадрах видно, що вогонь охопив велику територію.

Варто зазначити, що Михайлівський ГЖК у Желєзногорську входить до складу найбільшої залізорудної компанії Росії та СНД "Металоінвест". Він також є одним із лідерів гірничо-металургійної галузі РФ.

Офіційної інформації про приліт по комбінату немає. При цьому губернатор Курської області Роман Старовойтов у своєму Telegram-каналі написав, що вночі нібито було збито БПЛА.

"Вночі у Фатезькому районі Курської області збито 3 українські БПЛА літакового типу. Постраждалих і зруйнованих, за попередньою інформацією, немає", — написав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на початку квітня в одному з російських міст стався вибух, а потім почалася пожежа на одному із заводів. Водночас у цьому ж місті підгорів підвісний міст.