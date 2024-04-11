Атака дронами? В России на горном комбинате случился масштабный пожар (видео)

Ночью над областью якобы были сбиты БПЛА

Ночью в Курской области России прогремели взрывы, после чего начался крупный пожар. В сети сообщают, что это был прилет по Михайловскому горно-обогатительному комбинату в Железногорске.

Соответствующее видео разлетелось по пабликам в Telegram в четверг, 11 апреля. На кадрах видно, что огонь охватил большую территорию.

Стоит отметить, что Михайловский ГОК в Железногорске входит в состав крупнейшей железорудной компании россии и СНГ "Металлоинвест". Он также является одним из лидеров горно-металлургической отрасли РФ.

Официальной информации о прилете по комбинату нет. При этом губернатор Курской области Роман Старовойтов в своем Telegram-канале написал, что ночью якобы были сбиты БПЛА.

"Ночью в Фатежском районе Курской области сбито 3 украинских БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушенных, по предварительной информации, нет", — написал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в начале апреля в одном из российских городов произошел взрыв, а затем начался пожар на одном из заводов. Вместе с тем в этом же городе подгорел подвесной мост.