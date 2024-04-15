Україна збільшує виробництво БПЛА та вдосконалює "Нептуни": у США оцінили успіхи та озвучили серйозну проблему

Україна нарощує темпи розвитку оборонно-промислового комплексу, але допомога союзників все ще вкрай важлива

Члени Комісії Конгресу зі стратегії національної оборони США відвідали Київ. Вони на власні очі побачили, як Україна робить зброю для боротьби з Росією в умовах регулярних обстрілів.

Про це пише RealClear Politics. Зокрема, вони відзначили виробництво та вдосконалення ракет "Нептун", якими було знищено російського крейсера "Москва".

Україну відвідали голова Комісії Конгресу зі стратегії національної оборони Джейн Харман, а також члени Комісії Мара Рудман та Роджер Закхайм. Вони назвали нашу країну "Кузницею Свободи", адже попри обстріли ОПК не зупинив свою роботу.

"Два дні у Києві, відвідування компаній, що виробляють дрони, та комерційних виробників, які стали оборонними промисловцями, розкривають сучасну Кузню Свободи. Цю роботу очолює та контролює Міністерство стратегічної промисловості України, державна установа, схожа на Раду з військового виробництва Америки під час Другої світової війни", — пише RCP.

Представники Комісії відвідали виробництво крилатої ракети "Нептун". У 2024 році Україна планує збільшити обсяги виробництва цієї ракети в 10 разів. А у 2025 році дальність польоту "Нептуна" збільшать до 1000 км.

Оборонно-промисловий комплекс складається не тільки з державних, а й приватних компаній. Останні, своєю чергою, зайнялися виробництвом недорогих дронів.

"Одна компанія недалеко від Києва менш ніж за рік перетворила свій бізнес з виробництва цивільних гелікоптерів на завод з виробництва дронів. Ударний дрон великої дальності Morak має дальність дії 800-1000 кілометрів і коштує 40 000 доларів. Як це можливо? Крім програмного забезпечення, що використовується для виявлення та протидії російським перешкодам, воно засноване на дешевих комерційних компонентах, які можна купити на Amazon (що вони і роблять)", — пише видання.

Виробництвом дронів займаються інженери та дизайнери, які в минулому були акторами чи футболістами. За останні кілька місяців дрони Morak здійснив понад 200 вильотів, атакувавши аеродроми та заводи в Росії. У 2024 році виробництво БПЛА Morak хочуть збільшити до 100 штук на місяць.

Представники комісії Конгресу США зазначили, що на полі бою переважають тактичні дрони та FPV-дрони. На тлі того, що в Україні нестача артилерійських снарядів 155 мм, дрони-камікадзе стали основним способом атакувати росіян.

Один з українських виробників дронів виробляє один апарат за ціною 350 доларів з дальністю 20 кілометрів. Такий дрон здатний підняти 1-6 кг вибухової речовини. Частину деталей для БПЛА друкують на 3D-принтері, а інші закуповують на різних сайтах. У 2024 році підприємство отримало контракт на постачання 4000 БПЛА військовим.

"Цього року Міноборони України планує закупити 1,2 млн FPV. Для виконання цього плану міністерство повністю покладатиметься на безліч стартапів", — пише RCP.

Представники Конгресу вважають, що український ОПК досяг значного прогресу. Але, попри це, є промислові та технологічні проблеми. У США не можуть сказати напевно, чи вдасться Україні збільшити масштаби оборонної промисловості. До того ж президент РФ Володимир Путін виділяє "нескінченні ресурси" на війну з Україною та руйнування економіки.

"Можливо, найбільшою технологічною проблемою є подолання російського потенціалу радіоелектронної боротьби", — пише видання.

Водночас члени оборонної комісії Конгресу вважають, що військова трансформація України не дасть виграти війну проти Росії. Перемога можлива лише за підтримки США та інших союзників.

"Війна дронів в Україні відчайдушно потребує західних програмних рішень, щоб перемогти російські зусилля щодо створення перешкод. Це вимагає термінової уваги і є проблемою, яку США можуть допомогти вирішити, не вимагаючи асигнувань Конгресу. Україна знає, що інновації – це її рятувальне коло у цьому конфлікті. Хоча це і не заміна складної американської зброї, якої вона відчайдушно потребує, такої як батареї Patriot, ATACMs і HIMARS, зараз це критично важливий потенціал, який стримує наступ Путіна. Тільки об’єднання української волі до боротьби за допомогою військових платформ США зможе перемогти Володимира Путіна", — кажуть члени комісії Конгресу.

Також "Телеграф" розповідав про те, що ще одна країна знайшла мільйон снарядів для ЗСУ. Їх планують поставити цього року за однієї важливої умови.