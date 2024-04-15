Украина увеличивает производство БПЛА и совершенствует "Нептуны": в США оценили успехи и озвучили серьезную проблему

Украина наращивает темпы по развитию оборонно-промышленного комплекса, но помощь союзников все еще крайне важна

Члены Комиссии Конгресса по стратегии национальной обороны США посетили Киев. Они собственными глазами увидели, как Украина производит оружие для борьбы с Россией в условиях регулярных обстрелов.

Об этом пишет RealClear Politics. В частности, они отметили производство и усовершенствование ракет "Нептун", которыми был уничтожен российский крейсер "Москва".

Украину посетили председатель Комиссии Конгресса по стратегии национальной обороны Джейн Харман, а также члены Комиссии Мара Рудман и Роджер Закхайм. Они назвали нашу страну "Кузницей Свободы", ведь, несмотря на обстрелы, ОПК не остановил свою работу.

"Два дня в Киеве, посещение компаний, производящих дроны, и коммерческих производителей, ставших оборонными промышленниками, раскрывают современную Кузницу Свободы. Эту работу возглавляет и контролирует Министерство стратегической промышленности Украины, государственное учреждение, похожее на Совет по военному производству Америки во время Второй мировой войны", — пишет RCP.

Представители Комиссии посетили производство крылатой ракеты "Нептун". В 2024 году Украина планирует увеличить объемы производства этой ракеты в 10 раз. А в 2025 году дальность полета "Нептуна" увеличат до 1000 км.

Оборонно-промышленный комплекс состоит не только из государственных, но и частных компаний. Последние, в свою очередь, занялись производством недорогих дронов.

"Одна компания недалеко от Киева менее чем за год превратила свой бизнес по производству гражданских вертолетов в завод по производству дронов. Ударный дрон большой дальности Morak имеет дальность действия 800-1000 километров и стоит 40 000 долларов. Как это возможно? Помимо программного обеспечения, используемого для обнаружения и противодействия российским помехам, оно основано на дешевых коммерческих компонентах, которые можно купить на Amazon (что они и делают)", — пишет издание.

Производством дронов занимаются инженеры и дизайнеры, которые в прошлом были актерами или футболистами. За последние несколько месяцев дроны Morak осуществил свыше 200 вылетов, атаковав аэродромы и заводы в России. В 2024 году производство БПЛА Morak хотят увеличить до 100 штук в месяц.

Представители комиссии Конгресса США отметили, что на поле боя преобладают тактические дроны и FPV-дроны. На фоне того, что в Украине нехватка артиллерийских снарядов 155-мм, дроны-камикадзе стали основным способом атаковать россиян.

Один из украинских производителей дронов производит один аппарат по цене 350 долларов с дальностью 20 километров. Такой дрон способен поднять 1–6 кг взрывчатого вещества. Часть деталей для БПЛА печатают на 3D-принтере, а другие — закупают на разных сайтах. В 2024 году предприятие получило контракт на поставку 4000 БПЛА военным.

"В этом году Минобороны Украины планирует закупить 1,2 млн FPV. Для выполнения этого плана министерство будет полностью полагаться на множество стартапов", — пишет RCP.

Представители Конгресса считают, что украинский ОПК достиг значительного прогресса. Но, несмотря на это, есть промышленные и технологические проблемы. В США не могут сказать наверняка, удастся ли Украине увеличить масштабы оборонной промышленности. К тому же, президент РФ Владимир Путин выделяет "бесконечные ресурсы" на войну с Украиной и разрушение экономики.

"Возможно, самой большой технологической проблемой является преодоление российского потенциала радиоэлектронной борьбы", — пишет издание.

Вместе с тем члены оборонной комиссии Конгресса считают, что военная трансформация Украины не даст выиграть войну против России. Победа возможна только при поддержке США и других союзников.

"Война дронов в Украине отчаянно нуждается в западных программных решениях, чтобы победить российские усилия по созданию помех. Это требует срочного внимания и является проблемой, которую США могут помочь решить, не требуя ассигнований Конгресса. Украина знает, что инновации – это ее спасательный круг в этом конфликте. Хотя это и не замена сложного американского оружия, в котором она отчаянно нуждается, такого как батареи Patriot, ATACMs и HIMARS, сейчас это критически важный потенциал, сдерживающий наступление Путина.тТолько объединение украинской воли к борьбе с помощью военных платформ США сможет победить Владимира Путина", — говорят члены комиссии Конгресса.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что еще одна страна нашла миллион снарядов для ВСУ. Их планируют поставить в этом году при одном важном условии.