Бронеавтомобиль из "Страны кенгуру" отлично показал себя в Украине

Бронеавтомобиль уже два года сражается в рядах ВСУ

В апреле 2022 года Вооруженные силы Украины получили первые 20 колесных бронеавтомобилей "Bushmaster" австралийского производства. И вот спустя два года они продолжают сражаться в рядах десантно-штурмовых войск Украины.

Ролик, посвященный их службе в 80-й ОДШБ разместили на YouTube-канале Военного телевидения Украины. Хотя изначально бронеавтомобиль не создавался для боевых действий, он оказался очень удачен.

Так, "Bushmaster" относится к классу бронетехники известной как MRAP, с повышенной минной защитой. Это достигается за счет высокого силуэта, V-образного днища, автоматической подкачки колес и коробки-автомата, что помогает выдерживает подрыв на противотанковой мине. В результате экипаж из 2 человек и 8 человек десанта не получают ранений.

Все 10 бойцов "Бушмастера" сидят в бронекапсуле, которая спасает жизни от стрелкового вооружения и осколков, — причем, по словам ее операторов, иногда настолько "гладко", что удар от прилета остается просто незамеченным. Сам корпус "Bushmaster" сделан из стальных бронелистов, обеспечивающих круговую защиту от пуль калибра 5,56 и 7,62 мм, но может усиливаться листами навесной брони.

Вооружение "Bushmaster" зависит от выполняемого задания и может варьироваться от пулеметов калибром 7,62 и 12,7 мм и заканчивая 40-мм станковым гранатометом Mk-19. Все это находится на внешнем боевом модуле с тепловизором и дистанционным управлением (монитором и джойстиком), что позволяет обеспечить большую безопасность для стрелка.

Также "Bushmaster" можно оборудовать в зависимости от задачи, которую бронеавтомобилю предстоит выполнять постоянно – он может быть командной машиной с дополнительным оборудованием связи, санитарным транспортом, самоходным 81-мм минометом и прочим.

Всего ВСУ должны получить из Австралии не менее 120 "Bushmaster", и большая их часть уже в Украине. Так что этот бронеавтомобиль можно встретить не только в 80-й ОДШБ.

Тем временем Франция заявила о готовности передать ВСУ бронеавтомобили VAB. Эта новость была неоднозначно воспринята в Украине из-за возраста техники.