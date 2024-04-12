Бронеавтомобіль із "Країни кенгуру" чудово показав себе в Україні

Бронеавтомобіль вже два роки бореться у лавах ЗСУ

У квітні 2022 року Збройні сили України отримали перші 20 колісних бронеавтомобілів "Bushmaster" австралійського виробництва. І ось через два роки вони продовжують боротися у лавах десантно-штурмових військ України.

Ролик, присвячений їхній службі у 80-й ОДШБ, розмістили на YouTube-каналі Військового телебачення України. Хоча спочатку бронеавтомобіль не створювався для бойових дій, він виявився дуже вдалим.

Так, "Bushmaster" відноситься до класу бронетехніки відомої як MRAP, з підвищеним мінним захистом. Це досягається за рахунок високого силуету, V-подібного днища, автоматичного підкачування коліс та коробки-автомата, що допомагає витримувати підрив на протитанковій міні. В результаті екіпаж із 2 осіб та 8 осіб десанту не отримують поранень.

Усі 10 бійців "Бушмастера" сидять у бронекапсулі, яка рятує життя від стрілецького озброєння та уламків, — причому, за словами її операторів, іноді настільки "гладко", що удар від прильоту залишається просто непоміченим. Сам корпус "Bushmaster" зроблений із сталевих бронелістів, що забезпечують круговий захист від куль калібру 5,56 та 7,62 мм, але може посилюватись листами навісної броні.

Озброєння "Bushmaster" залежить від виконуваного завдання і може змінюватись від кулеметів калібром 7,62 та 12,7 мм і закінчуючи 40-мм станковим гранатометом Mk-19. Все це знаходиться на зовнішньому бойовому модулі з тепловізором та дистанційним керуванням (монітором та джойстиком), що дозволяє забезпечити велику безпеку для стрільця.

Також "Bushmaster" можна обладнати в залежності від завдання, яке бронеавтомобілю потрібно виконувати постійно — він може бути командною машиною з додатковим обладнанням зв’язку, санітарним транспортом, самохідним 81-мм мінометом та іншим.

Загалом ЗСУ мають отримати з Австралії не менше 120 "Bushmaster", і більша їхня частина вже в Україні. Так що цей бронеавтомобіль можна зустріти не лише у 80-й ОДШБ.

Тим часом Франція заявила про готовність передати ЗСУ бронеавтомобілі VAB. Ця новина була неоднозначно сприйнята в Україні через вік техніки.