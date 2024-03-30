Пустеля чи болото - йому все одно: що може німецький БТР Bronco (відео)

Він виглядає дуже впізнавано — багатоцільовий зчленований гусеничний транспортер із подвійним шасі

Німеччина передасть Україні не тільки снаряди, а й новий пакет військової допомоги. Він включатиме безпілотники, системи виявлення дронів, інженерні машини, мінні трали, гранатомети тощо. Серед них — 5 БТР Bronco ATTC та 9 командних машин Bronco ATTC.

Повна назва цього гусеничного транспортера з двох з'єднаних складових Bronco All Terrain Tracked Carrier. Це повністю амфібійна броньована машина, що має виняткову мобільність. Вона призначена для подолання 82% місцевості світу в несприятливих умовах.

Bronco перебуває на озброєнні з 2001 року. В останньому поколінні моделі оновили шасі — броньовики можуть мати корисне навантаження в 6300 кг, що збільшує простір для екіпажу та вантажу в середині.

З особливостей потрібно зазначити V-подібний корпус, вбудований у шасі, що відводить детонації підбрюшної частини. Його модульна конструкція дозволяє швидко змінювати тилові модулі.

Характеристики БТР Bronco ATTC

Вага спорядженого БТР — 10 200 кг,

Має понад 40 варіантів для різних місій,

Модульна конструкція БТР Bronco ATTC

Швидкість — 65 км/год,

Швидкість плавання 5 км/год,

Захист вищого рівня STANAG,

Пасажирів 12 (4 спереду + 8 ззаду),

Добре працює за екстремальних температур від -45°C до 49°C.

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