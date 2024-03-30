Пустыня или болото – ему все равно: что может немецкий БТР Bronco (видео)

Он выглядит очень узнаваемо — многоцелевой сочлененный гусеничный транспортер с двойным шасси

Германия передаст Украине не только снаряды, но и новый пакет военной помощи. Он будет включать беспилотники, системы обнаружения дронов, инженерные машины, минные тралы, гранатометы и т.д. Среди них – 5 БТР Bronco ATTC и 9 командных машин Bronco ATTC.

Полное название этого гусеничного транспортера из двух соединенных составляющих Bronco All Terrain Tracked Carrier. Это полностью амфибийная бронированная машина, обладающая исключительной мобильностью. Она предназначена для преодоления 82% территории мира в неблагоприятных условиях.

Bronco находится на вооружении с 2001 года. В последнем поколении модели обновили шасси – броневики могут иметь полезную нагрузку в 6300 кг, что увеличивает пространство для экипажа и груза внутри.

Из особенностей следует отметить V-образный корпус, встроенный в шасси, отводящий детонации подбрюшной части. Его модульная конструкция позволяет быстро изменять тыловые модули.

Характеристики БТР Bronco ATTC

Вес снаряженного БТР — 10 200 кг,

Имеет более 40 вариантов для разных миссий,

Модульная конструкция БТР Bronco ATTC

Скорость — 65 км/ч,

Скорость плавания 5 км/ч,

Защита высшего уровня STANAG,

Пассажиров 12 (4 спереди + 8 сзади),

Хорошо работает при экстремальных температурах от -45°C до 49°C.

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