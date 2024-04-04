Вместо колонны ― металлолом: ВСУ показали эффектное видео уничтожение вражеской техники

Оккупационные войска намеревались захватить еще украинской земли, но их ждал неприятный сюрприз

Недавно Вооруженные силы Украины (ВСУ) отразили самый большой танковый штурм на Авдеевском направлении, а теперь снова появилось эффектное видео уничтожения вражеской техники. Несколько единиц были уничтожены, а один танк был серьезно поврежден.

Он продолжал движение по инерции. Эффектное видео опубликовала Служба по связям с общественностью 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Десантно-штурмовых войск (ДШУ) ВСУ.

"Враг выдвинулся целой колонной, надеялся захватить кусок украинской земли. Однако от колонны ничего не осталось. Воины 95 бригады ДШВ и 12 бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины превратили технику россиян в металлолом", ― говорится в сообщении.

На ролике видно, как три единицы бронированной техники попадают под обстрелы. После нескольких взрывов российские войска убегают пешком в сторону посадки. По приблизительным подсчетам, их было около двух десятков. Один танк подбит, он продолжает движение по инерции.

Видео уничтожения вражеской техники

Напомним, недавно под Авдеевкой Силы обороны смогли отразить самый большой танковый штурм за два года полномасштабной войны. Оккупационные войска привлекли 36 танков и 12 БМП, однако ВСУ дали достойный отпор. Наступление россиян захлебнулось на Авдеевском направлении.

Ранее "Телеграф" сообщал об уничтожении ВСУ двух российских "Сонцепеков". Также есть эффектное видео от воинов.