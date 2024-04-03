Техника горела десятками: появилось еще одно эпическое видео разгрома россиян под Авдеевкой

Украинские защитники наносили меткие удары по противнику

Украинские бойцы из 25-й ОПГБр совместно с поддержкой 68-й ЕЕБр отразили еще один штурм Вооруженных сил Российской Федерации. Произошло это на западе Тоненького в Донецкой области.

Соответствующее видео было опубликовано аналитиками DeepState в своем Telegram-канале.

"Стоит отметить эффектную работу ПТУРщиков и операторов Javelin подразделений Сил Обороны, встретивших российскую технику с десантом", — говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что по предварительной информации участие в атаке в несколько накатов принимало 50 единиц российской техники разного вида. Части удалось скрыться, а остальные "встретили свой конец".

Поселок Тоненьке в Донецкой области. Фото — карта DeepState

На кадрах видно уничтожение до двух десятков единиц военной техники, демонстрирующее у оккупантов наличие ресурсов и готовых оказывать постоянное давление. Украинские защитники наносили меткие удары по противнику, который пытался наступать. После попадания произошел взрыв, а в небо поднимался густой дым и огонь.

"Во время боев за Авдеевку, россияне перебросили целую 90-ю танковую дивизию, которая сейчас стирается в штурмах", — подчеркнули в DeepState.

Сейчас в районе Тоненького ситуация остается очень сложной, ведь оккупанты постоянно давят, тогда как украинские военные большими жертвами и усилиями пытаются помешать противнику добиться успеха.

Напомним, в понедельник, 1 апреля, украинские военные обнародовали видео, на котором зафиксировано уничтожение колонны российских танков на Авдеевском направлении. Это произошло во время крупнейшего танкового штурма врага за два года войны. Во время этого боя четыре танка оккупантов и две БМП превратились в металлолом от филигранной работы десантников.

Это было 36 танков и 12 БМП 6 танкового полка 90 танковой дивизии. По данным Матейко, Силы обороны Украины вывели из строя 12 вражеских танков и 8 БМП.

Ранее "Телеграф" писал, возможен ли авдеевский сценарий во Временном Яру. Аналитик рассказал, что задумали россияне.