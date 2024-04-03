Техніка горіла десятками: з'явилося ще одне епічне відео розгрому росіян під Авдіївкою

Українські захисники завдавали влучних ударів по противнику

Українські бійці з 25-ї ОПДБр спільно з підтримкою 68-ї ОЄБр відбили ще один штурм Збройних сил Російської Федерації. Сталось це на заході Тоненького у Донецькій області.

Відповідне відео опублікували аналітики DeepState у своєму Telegram-каналі.

"Варто відмітити ефектну роботу ПТУРщиків та операторів Javelin підрозділів Сил Оборони, які зустріли російську техніку з десантом", — йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що за попередньою інформацією участь в атаці в декілька накатів брало 50 одиниць російської техніки різного виду. Частині вдалося втекти, а решта "зустріла свій кінець".

Селище Тоненьке у Донецькій області. Фото - мапа DeepState

На кадрах видно знищення до двох десятків одиниць військової техніки, яке демонструє в окупантів наявність ресурсів і вони готові здійснювати постійний тиск. Українські захисники завдавали влучних ударів по противнику, який намагався наступати. Після влучання відбувся вибух, а в небо здіймався густий дим та вогонь.

"Під час боїв за Авдіївку, росіяни перекинули цілу 90-ту танкову дивізію, яка зараз стирається у штурмах", — наголосили в DeepState.

Наразі в районі Тоненького ситуація залишається дуже складною, адже окупанти постійно тиснуть, тоді як українські військові великими жертвами та зусиллями намагаються завадити противнику досягти успіху.

Нагадаємо, у понеділок, 1 квітня, українські військові оприлюднили відео, на якому зафіксоване знищення колони російських танків на Авдіївському напрямку. Це відбулося під час найбільшого танкового штурму ворога за два роки війни. Під час цього бою чотири танки окупантів та дві БМП перетворилися на металобрухт від філігранної роботи десантників.

Це були 36 танків та 12 БМП 6 танкового полку 90 танкової дивізії. За даними Матейко, Сили оборони України вивели з ладу 12 ворожих танків та 8 БМП.

Раніше "Телеграф" писав, чи можливий авдіївський сценарій у Часовому Яру. Аналітик розповів, що задумали росіяни.