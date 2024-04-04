Замість колони ― металолом: ЗСУ показали ефектне відео знищення ворожої техніки

Окупаційні війська мали намір захопити ще української землі, та їх чекав неприємний сюрприз

Нещодавно Збройні сили Україні (ЗСУ) відбили найбільший танковий штурм на Авдіївському напрямку, а тепер знову з’явилось ефектне відео знищення ворожої техніки. Декілька одиниць було знищено, а один танк серйозно пошкоджений.

Він продовжував рух по інерції. Ефектне відео опублікувала Служба зв'язків з громадськістю 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Десантно-штурмових військ (ДШВ) ЗСУ.

"Ворог висунувся цілою колоною, сподівався захопити шмат української землі. Проте від колони не лишилось нічого. Воїни 95 бригади ДШВ та 12 бригади оперативного призначення Нацгвардії України перетворили техніку росіян на брухт", ― йдеться у повідомленні.

На ролику видно, як три одиниці броньованої техніки потрапляють під обстріл. Після декількох вибухів російські війська тікають пішки у бік посадки. За приблизними підрахунками, їх було близько двох десятків. Один танк підбитий, він продовжує рух по інерції.

Відео знищення ворожої техніки

Нагадаємо, нещодавно під Авдіївкою Сили оборони змогли відбити найбільший танковий штурм за два роки повномасштабної війни. Окупаційні війська залучили 36 танків та 12 БМП, проте ЗСУ дали гідну відсіч. Наступ росіян захлинувся на Авдіївському напрямку.

Раніше "Телеграф" повідомляв про знищення ЗСУ двох російських "Сонцепьоків". Також є ефектне відео від воїнів.