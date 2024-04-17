Війна — день 784: росіяни посилюють атаки на двох напрямках і штурмують підходи до ключового міста

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти збільшують кількість штурмів на полі бою, фокусуючи зусилля на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, у спробах захопити місто Часів Яр до сакральної дати 9 травня. Втім, у ЗСУ вважають, що таку амбітну ідею в такі стислі терміни реалізувати не вдасться. При цьому на Заході не виключають, що росіяни підуть у черговий наступ вже цього літа, однак якщо Україна отримає потрібне озброєння і діятиме асиметрично, то ці плани можуть бути зірвані.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 17 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

1:00 До чеської ініціативи щодо закупівлі снарядів для України приєдналося вже понад 20 країн, повідомив президент країни Петр Павел.

00:00 Під час обстрілу Берислава (Херсонська область) вдень 16 квітня постраждали 17 людей, повідомили у Херсонській ОВА.

Про те, що відбувалося 14 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 781: росіяни штурмують на Авдіївському напрямку і збирають сили для атаки Часового Яру

З ситуацією в Україні за 15 квітня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 782: окупанти тиснуть на сході, продовжують атакувати дронами та ракетами

Інформацію за 16 квітня дивіться за посиланням: Війна — день 783: росіяни застосовують "амебну" тактику і просуваються під Часовим Яром