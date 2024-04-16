Окупанти посилили атаки на Бахмутському напрямку: яка ситуація на фронті (карта)

Минулої доби ворог здійснив 5 безуспішних атак позицій наших військ на одному з напрямків

Минулої доби на фронті відбулося 104 бойових зіткнення. На бахмутському напрямку наші воїни відбили 33 атаки ворога.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, 2 зенітно-ракетних комплексах та 1 пункту управління противника. Про це йдеться у зведенні Генштабу від 16 квітня.

Захисники України продовжують активними діями завдавати російським військам втрат в живій силі та техніці. Виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

На Лиманському напрямку ворог 8 разів атакував позиції наших захисників в районах Тернів та Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Новий, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 15 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Бердичі, Семенівка, Уманське та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Побєда, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області; північніше Приютного та південно-західніше Білогір’я Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 5 безуспішних атак позицій наших військ.

Раніше "Телеграф" писав, що путінська армія може піти у наступ на фронті у найближчі місяці. Голова управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов каже, що ЗСУ готові дати відсіч ворогові, але без військової допомоги союзників це буде "катастрофічно тяжко".