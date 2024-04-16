Оккупанты усилили атаки на Бахмутском направлении: какая ситуация на фронте (карта)

За прошедшие сутки враг совершил 5 безуспешных атак позиций наших войск на одном из направлений

За прошедшие сутки на фронте произошло 104 боевых столкновения. На Бахмутском направлении наши воины отразили 33 атаки врага.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, 2 зенитно-ракетных комплексах и 1 пункту управления противника. Об этом говорится в сводке Генштаба от 16 апреля.

Защитники Украины продолжают активными действиями наносить российским войскам урон в живой силе и технике. Истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

На Лиманском направлении враг 8 раз атаковал позиции наших защитников в районах Тернов и Торского Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Новый, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 15 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Бердичи, Семеновка, Уманское и Первомайское Донецкой области.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Победа, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 30 раз пытался прорвать оборону наших войск.

В Ореховском направлении враг 7 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области; севернее Приютного и юго-западнее Белогорья Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил 5 безуспешных атак позиций наших войск.

Ранее Телеграф писал, что путинская армия может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. Глава управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорит, что ВСУ готовы дать отпор врагу, но без военной помощи союзников это будет "катастрофически тяжело".