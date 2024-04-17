Война — день 784: россияне усиливают атаки на двух направлениях и штурмуют подходы к ключевому городу

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты увеличивают количество штурмов на поле боя, фокусируя усилия на Бахмутском и Новопавловском направлениях, в попытках захватить город Часов Яр до сакральной даты 9 мая. Впрочем, в ВСУ считают, что столь амбициозную затею в столь сжатые сроки реализовать не удастся. При этом на Западе не исключают, что россияне пойдут в очередное наступление уже текущим летом, однако если Украина получит нужное вооружение и будет действовать ассиметрично, то эти планы могут быть сорваны.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 17 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 К чешской инициативе по закупке снарядов для Украины присоединилось уже более 20 стран, сообщил президент страны Петр Павел

00:00 Во время обстрела Берислава (Херсонская область) днем 16 апреля пострадали 17 человек, сообщили в Херсонской ОВА

О том, что происходило 14 апреля, читайте в материале: Война — день 781: россияне штурмуют на Авдеевском направлении и копят силы для атаки Часового Яра

С ситуацией в Украине за 15 апреля можно ознакомиться в материале: Война — день 782: оккупанты давят на востоке, продолжают атаковать дронами и ракетами

Информацию за 16 апреля смотрите по ссылке: Война — день 783: россияне применяют "амебную" тактику и продвигаются под Часовым Яром