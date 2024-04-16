Часов Яр под угрозой: удастся ли врагу захватить город до 9 мая и какие последствия это будет иметь для Украины

Эксперты объяснили, в чем важность населенного пункта для ВСУ

С каждой неделей русские оккупанты все ближе к городу Часов Яр на Донетчине. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, в Кремле планируют захватить населенный пункт под Бахмутом в "сакральную" для РФ дату — 9 мая.

Какие шансы на выполнение этой задачи имеют оккупанты и насколько важен в стратегическом смысле Часов Яр для украинской армии, "Телеграф" спрашивал у военных экспертов.

В Донецкой области продолжается мощное наступление

В субботу, 13 апреля, аналитики DeepState сообщили об оккупации села Богдановка на подступах к Часовому Яру.

В Минобороны данную информацию опровергают. В ведомстве отметили, что за населенный пункт идут тяжелые бои и хотя штурмовые группы врага пробились на северную окраину села, Богдановка находится под контролем Сил обороны Украины.

Между тем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признает, что обстановка на Восточном фронте существенно обострилась: РФ активизировала наступательные действия. Враг атакует наши позиции на Лиманском и Бахмутском направлениях, а на Покровском пытается прорвать оборону ВСУ с помощью танков и БМП.

"Второе очень проблемное направление – район западнее Бахмута, где россияне сосредотачиваются для прорыва обороны и выхода к каналу Северский Донец – Донбасс, а дальше в Часов Яр и Краматорск. Реализации планов противника мешает героическая оборона наших бригад, которые буквально вгрызлись в землю, сдерживая атаки врага", – заявил главком.

Врагу способствует теплая сухая погода и он наращивает усилия, периодически достигая тактического успеха, поэтому Сырский считает, что угроза для Часового Яра вполне актуальна.

Значение города и шансы окупантов

Если эта угроза оправдается и ВСУ придется отступить из города, для нас это будет весьма неприятной ситуацией, ведь Часов Яр находится на господствующих высотах, контроль над которыми позволит держать под огневым контролем Константиновку и ряд других населенных пунктов, объясняет военный аналитик Дмитрий Снегирев.

В то же время, по словам эксперта, по состоянию на сегодняшний день предпосылок для выхода ВСУ из населенного пункта нет.

– Часов Яр – один из ключевых пунктов обороны. Далее Константиновка, Краматорск, Славянск – промышленные города с большим количеством предприятий на территории. Ведение боев в условиях плотной городской застройки и многочисленных промзон – задача не из легких, поэтому быстрого продвижения у россиян точно не получится.

Пока мы даже не вошли в фазу уличных боев, которые в том же Бахмуте продолжались девять месяцев. Города, за которые россияне собираются воевать сейчас, больше Бахмута и Авдеевки. Кроме того, все они серьезно подготовлены к предстоящему наступлению, что признают и сами оккупанты. Мы держим господствующие высоты, а значит, об отступлении говорить не стоит, – говорит Дмитрий Снегирев в комментарии "Телеграфу".

Ситуация на Бахмутском направлении действительно сложная, но назвать ее критичной будет ошибкой, считает офицер ВСУ Мирослав Гай.

По словам военного, для россиян оккупация Часового Яра имеет прежде всего не военную, а политическую ценность, поэтому воевать за него оккупанты будут уже по привычному сценарию: буквально равняя населенный пункт с землей.

– Взять город будет нелегко, но их условное преимущество в том, что у них не стоит задача сохранить населенный пункт. Они просто снесут его авиационными ударами, после чего оборонять там будет нечего. Посмотрите, как они отвоевали Марьинку и Авдеевку – этих городов больше не существует.

Обкатанная схема захвата города "по-русски" – это его тотальное уничтожение всеми возможными способами и взятие под контроль кучи пыли и грязи. Это отнимает у них много времени, ресурсов и наносит безумные потери личного состава, но для внутреннего потребителя политическая картинка кажется победной: город захвачен ВС РФ , – говорит Мирослав Гай в комментарии "Телеграфу".

Достичь паритета реально

Успешность обороны Часового Яра будет напрямую зависеть от возможностей ВСУ в вопросе вооружения. Сейчас, по словам Дмитрия Снегирева, острый дефицит ощущается в минометных, артиллерийских снарядах.

Если раньше украинские военные за сутки выполняли 2,5 тысяч выстрелов на 10 тысяч российских "пусков", то сегодня этот коэффициент составляет уже не 1 к 4, а 1 к 6 не в нашу пользу.

– Снаряды – первоочередная необходимость. Причем как советского 152-го, так и натовского 155-го калибра. Если этот вопрос удастся решить, разговор станет совсем другим. Кроме того, мы нуждаемся в средствах ПВО, как малого и среднего радиуса действия для работы непосредственно на линии фронта, так и дальнего радиуса для прикрытия инфраструктурных объектов. Следующий пункт – средства поражения, ствольная и реактивная артиллерия. Если потребности хотя бы по этим трем пунктам будут закрыты, мы можем выйти на паритет сил с врагом, говорит аналитик.

Как бы ни разворачивались события на линии столкновения, падать до выстрела украинцам точно не стоит. Пока ВСУ выигрывают время, держа оборону "на зубах", политики стараются как можно быстрее найти необходимую нам номенклатуру в странах ЕС.