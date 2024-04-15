Уже есть 180 тысяч: в Чехии поделились оптимистичными новостями по снарядам для Украины

Первая крупная партия будет доставлена в Украину в ближайшее время

Чехия постепенно выполняет свои обещания о передаче большого количества снарядов Украине. В настоящее время она уже смогла законтрактовать 180 тысяч боеприпасов для артиллерии и сейчас работает над контрактированием еще 300 тысяч.

Об этом премьер-министр Чехии Петр Фиала написал перед визитом в Вашингтон в колонке для Financial Times. По его словам, ситуация в Украине критическая, а снаряды подходят к концу.

"У них заканчиваются боеприпасы, а значит, они вынуждены ежедневно принимать сложные решения. Это чрезвычайно усложняет для них удержание линии фронта – той же линии, от которой зависит безопасность и будущее всей Европы", — отметил он.

Фиала отметил, что первые 180 тысяч снарядов уже законтрактированы и будут доставлены на фронт в "ближайшие месяцы", теперь же ведется работа над получением еще 300 тысяч.

При этом он добавил, что к инициативе присоединились уже более 20 стран, но он упомянул лишь Данию и Нидерланды. Премьер Чехии также отметил, что война меняет мир и требует от Запада пересмотра ее политики безопасности, включая значительное увеличение оборонных расходов.

Как сообщалось ранее, Эстония стала второй страной после Чехии, которая использовала свои связи, чтобы найти снаряды для Украины. Таким образом речь идет о еще миллионе снарядов и ракет к РСЗО в дополнение к тем, которые планируется выкупить по инициативе Праги.