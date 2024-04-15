Вже є 180 тисяч: у Чехії поділилися оптимістичними новинами щодо снарядів для України

Першу велику партію буде доставлено до України найближчим часом

Чехія поступово виконує свої обіцянки про передачу великої кількості снарядів Україні. Нині вона вже спромоглася законтрактувати 180 тисяч боєприпасів для артилерії й зараз працює над контрактуванням ще 300 тисяч.

Про це прем’єр-міністр Чехії Петро Фіала написав перед візитом у Вашингтон у колонці для Financial Times. За його словами, ситуація в Україні критична, а снаряди добігають кінця.

"У них закінчуються боєприпаси, а отже, вони змушені щодня приймати складні рішення. Це надзвичайно ускладнює для них утримання лінії фронту – тієї ж лінії, від якої залежить безпека та майбутнє усієї Європи", — зазначив він.

Фіала зазначив, що перші 180 тисяч снарядів вже законтрактовані і будуть доставлені на фронт у "найближчі місяці", тепер ведеться робота над отриманням ще 300 тисяч.

При цьому він додав, що до ініціативи приєдналося вже понад 20 країн, але він згадав лише Данію та Нідерланди. Прем’єр Чехії також зазначив, що війна змінює світ і вимагає від Заходу перегляду її безпекової політики, включаючи значне збільшення оборонних витрат.

Як повідомлялося раніше, Естонія стала другою країною після Чехії, яка використала свої зв’язки, щоб знайти снаряди для України. Таким чином, йдеться про ще мільйон снарядів і ракет до РСЗВ на додаток до тих, які планується викупити за ініціативою Праги.