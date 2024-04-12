Подоляк назвал 3 вида западного вооружения, без которого Украина не сможет победить РФ

Если партнеры передадут все, что нужно, война закончится быстрее

Украина ожидает получить в рамках военной помощи партнеров системы противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийские снаряды и авиацию. Эти виды вооружения помогут ускорить завершение войны с Россией.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал в интервью "24 каналу". Системы противоракетной обороны необходимы Украине, потому что нет ресурсов, чтобы закрыть небо по-другому.

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"Чего мы точно не можем сделать, и что нам нужно от партнеров – это системы противоракетной обороны. Особенно такого типа, как Patriot. Потому что, к сожалению, Украина была зависима от тех же комплексов С-200, С-150, С- 300 советского производства. Поэтому перестроить систему и построить совершенно другую систему закрытого неба своими ресурсами просто невозможно", ― сказал Подоляк.

Силы обороны нуждаются в снарядах для артиллерии. У Украины недостаточно ресурсов, чтобы существенно нарастить их производство.

"Нам нужны дополнительные артиллерийские возможности. Нарастить производство, чтобы иметь в месяц 150 – 250 тысяч снарядов только силами Украины невозможно. Здесь нужна помощь партнеров", – сказал Подоляк.

Украина нуждается в тактической авиации. Те самолеты, которые есть, значительно старше, чем образцы противника. Против новых российских истребителей будут эффективны F-16.

"Невозможно производить авиацию, и поэтому нужна тактическая авиация, которая будет работать на другом уровне. Потому что все, что могла отрабатывать Украина ― это МиГи, Су еще старых поколений ― до 27-го. Но Россия использует 31-го, 35-го, то есть уже другого поколения. Против них могут эффективно работать как раз F-16", ― сказал Подоляк.

Советник главы Офиса президента подчеркнул, что без этого вооружения Силы обороны не могут продвигаться дальше. Он объяснил, как это работает.

"Вот есть компоненты, которые Украина абсолютно точно уже увеличивает, и есть компоненты, без которых мы не можем дальше продвигаться. Опять же, если ты не закрываешь от тактической авиации линию фронта, она всегда будет под давлением России. Это же очевидно. Засыпали КАБами, потом добавили артиллерии, затем отправили эти штурмовые отряды. Там нет разницы с оружием они или без оружия", – сказал Подоляк.

Украина может нарастить производство оружия

Отечественные оборонные компании могут нарастить создание некоторых видов вооружения. Подоляк перечислил их:

минометы 120-82 калибра;

стационарные и мобильные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ);

разные модификации дронов;

дальнобойные ракеты.

"Это возможно, и Украина это делает. У нас есть соответствующий опыт, производственные возможности", ― сказал Подоляк.

Отметим, в интервью он также рассказал, при каких условиях закончится война в Украине. Для этого требуется значительно больше вооружения и боеприпасов, чем сейчас. Среди этих условий — закрытое небо.

Подоляк спрогнозировал процессы, которые в ближайшее время будут происходить в России. Силовой вертикали у РФ нет, считает он. Доказательством этого являются события за последнее время, в частности, поход "вагнеровцев" на Москву, смерть оппозиционера Навального и теракт в "Крокус Сити Холл".

Ранее "Телеграф" писал, как в Украине будут спасать энергетику, пострадавшую от российских обстрелов. Подоляк рассказал о нескольких вариантах.