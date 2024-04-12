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Подоляк назвав 3 види західного озброєння, без якого Україна не зможе перемогти РФ

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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Зброя та снаряди потрібні вже давно
Зброя та снаряди потрібні вже давно. Фото telegraf.com.ua

Якщо партнери передадуть все, що треба, війна закінчиться швидше

Україна очікує отримати в рамках військової допомоги від партнерів системи протиповітряної оборони (ППО), артилерійські снаряди та авіацію. Ці види озброєння допоможуть пришвидшити завершення війни з Росією.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів в інтерв’ю "24 каналу". Системи протиракетної оборони необхідні України, бо немає ресурсів, щоб закрити небо по-іншому.

Україна стає лідером з виробництва та застосування безпілотників

Яке західне озброєння наблизить закінчення війни

"Чого ми точно не можемо зробити, і що нам потрібно від партнерів – це системи протиракетної оборони. Особливо такого типу, як Patriot. Тому що, на жаль, Україна була залежна від тих же комплексів С-200, С-150, С-300 ще радянського виробництва. Тому перебудувати систему і побудувати повністю іншу систему закритого неба своїми ресурсами просто неможливо", ― сказав Подоляк.

Сили оборони потребують снарядів для артилерії. В України недостатньо ресурсів, щоб суттєво наростити їхнє виробництво.

"Нам потрібні додаткові артилерійські спроможності. Наростити виробництво, щоб мати в місяць 150 – 250 тисяч снарядів лише силами України неможливо. Тут потрібна допомога партнерів", ― сказав Подоляк.

Україна потребує тактичної авіації. Ті літаки, які наразі є, значно старіші ніж у противника. Проти нових російських винищувачів будуть ефективними F-16.

"Неможливо виробляти авіацію, і тому потрібна тактична авіація яка працюватиме на іншому рівні. Тому що все що могла відпрацьовувати Україна ― це МіГи, Су ще старих поколінь ― до 27-го. Але Росія використовує 31-го, 35-го, тобто вже іншого покоління. Проти них можуть ефективно працювати якраз таки F-16", ― сказав Подоляк.

Радник голови Офісу президента підкреслив, що без цього озброєння Сили оборони не можуть просуватись далі. Він пояснив, як це працює.

"От є компоненти, які Україна абсолютно точно збільшує вже, і є компоненти, без яких ми не можемо далі просуватися. Знову ж таки, якщо ти не закриваєш від тактичної авіації лінію фронту, вона завжди буде під тиском Росії. Це ж очевидно. Засипали КАБами, потім додали артилерії, потім відправили ці штурмові загони. Там немає різниці зі зброєю вони чи без зброї", ― сказав Подоляк.

Україна може наростити виробництво деякої зброї

Вітчизняні оборонні підприємства можуть наростити виробництво деяких видів озброєння. Подоляк перерахував наступні:

  • міномети 120-82 калібру;
  • стаціонарні та мобільні системи радіоелектронної боротьби (РЕБ);
  • різні модифікації дронів;
  • далекобійні ракети.

"Це можливо, і Україна це робить. Ми маємо відповідний досвід, виробничі можливості", ― сказав Подоляк.

Зазначимо, в інтерв’ю він також розповів, за яких умов закінчиться війна в Україні. Для цього потрібно значно більше озброєння та боєприпасів, ніж є зараз. Серед цих умов ― закрите небо.

Подоляк спрогнозував процеси, які найближчим часом будуть відбуватись у Росії. Силової вертикалі у РФ немає, вважає він. Доказом цього є події за останній час, зокрема похід "вагнерівців" на Москву, смерть опозиціонера Навального та теракт у "Крокус Сіті Холл".

Раніше "Телеграф" писав, як в Україні будуть рятувати енергетику, постраждалу від російських обстрілів. Подоляк розповів про декілька варіантів.

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