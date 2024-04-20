Война — день 787: Украина ждет решение США о помощи и отбивает десятки атак россиян

Оперативно о главном за сутки

Украина отбивает широкомасштабное российское вторжение 787-й день. Силы обороны страны отражают многочисленные штурмы российских войск на различных участках фронта. "Горячее" всего по-прежнему на востоке страны, особенно на авдеевском направлении, где защитникам Украины приходится отражать более двух десятков вражеских атак за сутки. Тяжелой остается ситуация и на бахмутском и новопавловском направлениях, где оккупанты также осуществляют многочисленные атаки на позиции ВСУ. Не прекращаются и атаки россиян по городам и селам Украины.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 20 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Канада в течение пяти лет передаст Украине военную помощь на $1,16 миллиарда, следует из проекта бюджета страны.

Информацию за 17 апреля смотрите по ссылке: Война — день 784: россияне усиливают атаки в двух направлениях и штурмуют подходы к ключевому городу

О том, что происходило 18 апреля, читайте в материале: Война — день 785: россияне готовятся к новому наступлению, а у ВСУ проблемы с оружием

С ситуацией в Украине за 19 апреля можно ознакомиться в материале: Война — день 786: россияне готовят новую ракетную атаку, Украина может получить больше ПВО