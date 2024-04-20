Забули, що розповідали 10 років тому?

Воювати проти України на боці Росії приїжджають найманці з країн третього світу. І ось уже мережею поширюються кадри, якими зрозуміло, що росіяни продовжують вербувати чорношкірих іноземців, але вже для безпосередньої участі в бойових діях.

Про це звернув увагу російський журналіст Олександр Неврозов. В Україні найманців зустрічає така сама доля, як і росіян, — смерть.

Водночас, починаючи з 2014 року російська пропаганда, зазначає блогер Максим Мирович, запевняла, що чорношкірі найманці воюють на саме боці України.

"Окупанти використовують в Україні чорношкірих найманців. А пам’ятайте, як у 2014-му році путінська пропаганда твердила про "чорношкірих найманців у лавах ЗСУ"? Власне, ще одне підтвердження моєї аксіоми — совки завжди звинувачують інших у тому, що робили/роблять/збираються зробити самі", — написав він.

Неврозов же уїдливо пише у тому, нові російські найманці дивують місцевих представників фауни.

"Лиси в шоці від чорних харчових добавок. Є й випадки гострого нетравлення. Небіжчики з Нігеру та Сомалі зовсім недавно збагатили фронтове меню і місцеві патрикеївни ще не звикли до такої екзотичної страви. А російський фронт поступово чорніє", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що на кадрах одного з пропагандистських відео з новою групою контрактників було помічені найманці з країн Африки. Свою "гордість" Громадський портал "Наші Великі Луки" не приховував.

Щобільше, днем раніше спікер оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця підполковник Назар Волошин повідомив, що ВСУ вдалося взяти в полон кілька іноземних найманців із Непалу та Шрі-Ланки.

"Це не лише професійна армія, там і мобілізовані громадяни інших країн світу. Нещодавно навіть взяли в полон громадян Непалу та громадян Шрі-Ланки, які були завербовані російською пропагандою для ведення бойових дій саме на нашій території", — сказав він.

Раніше "Телеграф" писав, що російські терористи з терористичного угрупування "ПВК "Вагнер" розпочали масштабне вербування чоловіків на тимчасово окупованих територіях України. Терористи обіцяють, що на фронт в Україні новобранців нібито ніхто не відправить — натомість пропонують їхати воювати до Африки ".