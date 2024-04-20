Забыли, что рассказывали 10 лет назад?

Воевать против Украины на стороне России приезжают наемники со стран третьего мира. И вот уже по сети распространяются кадры, по которым понятно, что россияне продолжают вербовать чернокожих иностранцев, но уже для непосредственного участия в боевых действиях.

Об этом написал внимание российский журналист Александр Неврозов. В Украине же наемников встречает такая же судьба, как и россиян, — смерть.

В то же время, начиная с 2014 года российская пропаганда, как отмечает блогер Максим Мирович, уверяла, что чернокожие наемники воюют на именно стороне Украины.

"Оккупанты используют в Украине чернокожих наёмников. А помните, как в 2014-м году путинская пропаганда твердила про "чернокожих наёмников в рядах ВСУ"? Собственно, ещё одно подтверждение моей аксиомы — совки всегда обвиняют других в том, что делали/делают/собираются сделать сами", — написал он.

Неврозов же язвительно пишет о том, что новые российские наемники удивляют местных представителей фауны.

"Лисы в шоке от черных пищевых добавок. Есть и случаи острого несварения. Покойники из Нигера и Сомали совсем недавно обогатили фронтовое меню и местные патрикеевны еще не привыкли к такому экзотическому блюду. А русский фронт помаленьку чернеет", — говорится в сообщении.

Отметим, что на кадрах одного из пропагандистских видео с новой группой контрактников были замечены наемники из стран Африки. Свою "гордость" Общественный портал "Наши Великие Луки" не скрывают.

Более того, днем ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица подполковник Назар Волошин сообщил, что ВСУ удалось взять в плен несколько иностранных наемников из Непала и Шри-Ланки.

"Это не только профессиональная армия, там и мобилизованные граждане других стран мира. Недавно даже взяли в плен граждан Непала и граждан Шри-Ланки, которые были завербованы российской пропагандой для ведения боевых действий именно на нашей территории", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал, что российские террористы из террористической группировки "ЧВК "Вагнер"начали масштабную вербовку мужчин на временно оккупированных территориях Украины. Террористы обещают, что на фронт в Украине новобранцев якобы никто не отправит — вместо этого предлагают ехать воевать в Африку.