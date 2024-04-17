Немного перепутали? Роспропаганда опозорилась фейком о "канадских наемниках" в Украине (фото, видео)

Момент с шевронами транслировался только в выпуске на дальневосточные регионы. Впоследствии его вырезали из видеоролика.

Российские пропагандисты запустили новый фейк об Украине. В репортаже Первого канала выдали шевроны в виде герба и флага Удмуртии за знаки различия "канадских наемников", воюющих якобы в составе ВСУ.

Внимание на это обратили ряд Телеграм-каналов. В сети уже появилось опровержение новой "сказки" от РФ.

Сюжет военкора Гусейна Гусейнова вышел в выпуске новостей в воскресенье, 14 апреля. В репортаже он пообщался с одним из российских бойцов, который занимается сбором трофеев на территории оккупированной части Донецкой области.

Российский военный показал пропагандисту найденные после штурма знаки отличия. "Были найдены трофеи у "двухсотых", получается, украинцев. Шевроны Украины, получается, шевроны Канады. Канадские шевроны, получается. Герб", — рассказал он. При этом на камеру показал шеврон с флагом и гербом российской Удмуртии.

После этого закадровый голос сообщил зрителям, что "присутствие наемников в рядах ВСУ уже давно ни для кого не секрет".

"Телеграф" решил показать своим читателям, как выглядит флаг и герб Республики Удмуртия.

Скрин видео

Скрин видео

По данным Udm-info, момент с шевронами транслировался только в выпуске, вышедшем на дальневосточные регионы. Впоследствии его вырезали и во время показа в центральной части России его уже не было.

В Минобороны РФ утверждают, что к ВСУ присоединились 13,5 тысячи иностранных бойцов. Среди них в РФ насчитали 1005 канадцев. При этом заявили, что 422 из них якобы были убиты.

Стоит добавить, что российские пропагандисты регулярно запускают фейки. Недавно россияне запустили фейк о том, что якобы "защита" главы СБУ Василия Малюка обжаловала его заочный арест. При этом в самой СБУ говорят, что к этой информации стоит относиться исключительно как к ИПСО.

Ранее "Телеграф" сообщил, что россияне развернули очередную информационную операцию против Украины. Она направлена на то, чтобы расколоть наше общество, дискредитировать защитников и сорвать мобилизацию. Данная ИПСО называется "ухылянт".