Трохи переплутали? Роспропаганда зганьбилася фейком про "канадських найманців" в Україні (фото, відео)

Момент із шевронами транслювався лише у випуску на далекосхідні регіони. Згодом його вирізали із відеоролика.

Російські пропагандисти запустили новий фейк про Україну. У репортажі Першого каналу видали шеврони у вигляді герба та прапора Удмуртії за відзнаки "канадських найманців", що воюють нібито у складі ЗСУ.

Увага на це звернули низку телеграм-каналів. У мережі вже виникло спростування нової "казки" від РФ.

Сюжет воєнкору Гусейна Гусейнова вийшов у випуску новин у неділю, 14 квітня. У репортажі він поспілкувався з одним із російських бійців, який займається збиранням трофеїв на території окупованої частини Донецької області.

Російський військовий показав пропагандисту знайдені після штурму відзнаки. "Були знайдені трофеї у "двохсотих", виходить, українців. Шеврони України, виходить, шеврони Канади. Канадські шеврони, виходить. Герб", — розповів він. При цьому на камеру показав шеврон із прапором та гербом російської Удмуртії.

Після цього закадровий голос повідомив глядачам, що "присутність найманців у лавах ВСУ вже давно ні для кого не секрет".

"Телеграф" вирішив показати своїм читачам, як виглядає прапор та герб Республіки Удмуртія.

Скрин відео

Скрин відео

За даними Udm-info, момент із шевронами транслювався лише у випуску, що вийшов на далекосхідні регіони. Згодом його вирізали і під час показу у центральній частині Росії його вже не було.

У Міноборони РФ стверджують, що до ЗСУ приєдналися 13,5 тисяч іноземних бійців. Серед них у РФ нарахували 1005 канадців. При цьому заявили, що 422 з них нібито було вбито.

Варто додати, що російські пропагандисти регулярно запускають фейки. Нещодавно росіяни запустили фейк про те, що нібито "захист" голови СБУ Василя Малюка оскаржив його заочний арешт. При цьому в самій СБУ кажуть, що до цієї інформації варто ставитись виключно як до ІПСО.

Раніше "Телеграф" повідомив, щоросіяни розгорнули чергову інформаційну операцію проти України Вона спрямована на те, щоб розколоти наше суспільство, дискредитувати захисників та зірвати мобілізацію. Ця ІПСО називається "ухилянт".