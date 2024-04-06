"Вагнер" вербует украинцев на оккупированных территориях: где предлагают воевать

Это очередное российское нарушение норм и обычаев войны

Российские террористы из террористической группировки "ЧВК "Вагнер" начали масштабную вербовку мужчин на временно оккупированных территориях Украины. Террористы обещают, что на фронт в Украине новобранцев якобы никто не отправит — вместо этого предлагают ехать воевать в Африку.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что террористы активно вербуют мужчин в возрасте от 22 до 50 лет.

Террористы обещают платить 240 тысяч рублей при условии заключения контракта на шесть месяцев. При этом в Африке новобранцы террористической группировки будут не только воевать, но еще и работать на полезных ископаемых, принадлежащих российскому террористическому режиму.

В ЦПИ отмечают, что это типичное российское нарушение правил и обычаев войны, а также международных норм. Впрочем, российские террористы традиционно всем этим пренебрегают, поэтому удивляться нет нужды.

Ранее "Телеграф писал, что в ноябре 2023 года в сети появилось сразу несколько видео, на которых неизвестные воины зачищают "вагнеровцев" в Африке. На кадрах, вероятно, снята боевая работа сотрудников ГУР МО.

Западные СМИ провели расследование, в результате которого стало понятно – многочисленные видео из Судана, где изображены якобы украинские разведчики, могут оказаться правдивыми. Публично представители украинской разведки не рассказывают, действительно ли ГУР проводит операции в Судане. Однако западным журналистам удалось получить интересную информацию на основе анонимности.