"Вагнер" вербує українців на окупованих територіях: де пропонують воювати

Це чергове російське порушення норм та звичаїв війни

Російські терористи з терористичного угруповання "ПВК "Вагнер" почали масштабне вербування чоловіків на тимчасово окупованих територіях України. Терористи обіцяють, що на фронт в Україні новобранців нібито ніхто не відправить – замість цього пропонують їхати воювати в Африку.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зазначається, що терористи активно вербують чоловіків віком від 22 до 50 років.

Терористи обіцяють платити 240 тисяч рублів за умови підписання контракту на шість місяців. При цьому в Африці новобранці терористичного угруповання будуть не тільки воювати, але ще й працювати на корисних копалинах, які належать російському терористичному режиму.

В ЦПД відзначають, що це типове російське порушення правил та звичаїв війни, а також міжнародних норм. Втім, російські терористи традиційно усім цим нехтують, тому дивуватися немає потреби.

Раніше "Телеграф" писав, що у листопаді 2023 року в мережі з’явилося одразу кілька відео, на яких невідомі воїни зачищають "вагнерівців" в Африці. На кадрах, ймовірно, знято бойову роботу співробітників ГУР МО.

Західні ЗМІ провели розслідування, внаслідок якого стало зрозуміло – численні відео із Судану, де зображені нібито українські розвідники, можуть виявитися правдивими. Публічно представники української розвідки не розповідають, чи дійсно ГУР проводить операції в Судані. Проте західним журналістам вдалося отримати цікаву інформацію на засадах анонімності.