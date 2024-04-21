Война — день 788: россияне копят силы на Бахмутском направлении и обстреливают города

Оперативно о главном за сутки

Россияне не сбавляют темпов наступления на ряде направлений, однако наиболее активно они пытаются давить на востоке Украины. При этом в ВСУ наблюдают скопления сил оккупантов на Бахмутском направлении, где, по всей видимости, захватчики хотят перейти канал Сиверский Донец — Донбасс. Активное давление со стороны оккупантов обычно заканчивается для них серьезными потерями, из-за которых они вынуждены искать пополнение в других странах, включая даже африканский континент. Вместе с тем россияне продолжают и бесконечные обстрелы мирных городов, которые приводят к жертвам среди мирного населения.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 21 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Лидер большинства в Сенате США официально подтвердил, что голосование по выделению пакета помощи Украине состоится во вторник, 23 апреля.

О том, что происходило 18 апреля, читайте в материале: Война — день 785: россияне готовятся к новому наступлению, а у ВСУ проблемы с оружием

С ситуацией в Украине за 19 апреля можно ознакомиться в материале: Война — день 786: россияне готовят новую ракетную атаку, Украина может получить больше ПВО

Информацию за 20 апреля смотрите по ссылке: Война — день 787: Украина ждет решение США о помощи и отбивает десятки атак россиян