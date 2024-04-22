"Ворог має серйозний успіх": аналітики повідомили, що росіяни увірвалися до ще одного селища під Авдіївкою (карта)

У селищі тривають інтенсивні бої

Російські війська знову просунулись на північний захід від Авдіївки на Донеччині. Окупанти увійшли до селища Очеретине.

Про це пише BILD з посилання на експерта з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке. За його даними, ЗС РФ просунулися вздовж залізниці на 3 км углиб українських позицій.

"ЗСУ кілька місяців успішно тримали оборону на цьому напрямі (зелена лінія на карті). Але тепер українські захисники залишили позиції з невідомих причин. Про це повідомляють і російські, і українські військкори", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що причини відходу незрозумілі. Рьопке також наголосив, що російські джерела всіляко намагаються перебільшити значення та масштаби цього прориву.

"Як підкріплення в Очеретине вже перекинуто 47-му окрему механізовану бригаду ЗСУ, вона вступила в бій з російським авангардом. Тяжкі бої зав'язалися за село Новокалинове", — пише BILD.

Мапа від DeepState

Своєю чергою аналітики проєкту DeepState повідомили, що ворог захопив південну частину Очеретиного. Вони також повідомили про причину цього прориву росіян.

"Підловили Сили оборони під час зміни підрозділів. Противник, на жаль, зумів скористатися становищем і всі ті виродки, які концентрувалися останні дні на околицях, розбрелися і ховаються вже в південній частині селища та у багатоповерховій забудові. Вчора відбувалися доволі дивні події в самому селищі і як результат сьогодні ворог почав мати вже серйозний тактичний успіх", — підкреслили у DeepState.

Варто зазначити, що офіційно про це поки не повідомлялося. Тому ця інформація потребує перевірки.

Нагадаємо, голова Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що немає причин, щоб дійсно вважати програш України — реальним і неминучим сценарієм. За його словами, картинка нинішньої ситуації не містить ігнорування проблем на фронті, адже вони дійсно є.