Чи вдаться зупинити російський наступ на фронті: в ISW назвали важливу умову

Українські війська можуть зазнати деяких невдач у період між затвердженням допомоги та її надходженням в Україну

Українська армія все ще здатна як мінімум, призупинити, або ж зупинити повністю сильний російський наступ на лінії фронту. Проте для цього буде потрібно дуже швидке надходження військової допомоги від США, яка відразу спрямується на фронт.

Про це повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Відомо, що американську допомогу Україні можуть остаточно ухвалити вже 23 або 24 квітня, після чого стане доступною опція передачі Україні озброєння.

"ISW продовжує оцінювати, що українські війська можуть зазнати додаткових невдач у найближчі тижні, очікуючи на безпекову допомогу США, яка дозволить Україні стабілізувати фронт, але вони, ймовірно, зможуть притупити поточний російський наступ, якщо припустити, що американська допомога надійде швидко", – зазначається у звіті.

Раніше до цього Інститут зазначав, що російські терористи на фронті можуть посилити атаки, використовуючи "вікно" до прибуття нової допомоги від США в Україну. Оскільки законопроєкт все ще не пройшов Сенат та не має підпису президента, то трохи часу в росіян ще залишилось. Аналітики вважають, що Росія буде діяти саме за цим планом, оскільки це їхній шанс домогтися вагомого прориву за той не дуже великий проміжок часу, який в них все ще залишився.

Як повідомлялося раніше, 20 квітня Палата представників проголосувала роздільні пакети допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. "Український документ" отримав підтримку 310 конгресменів, а 112 висловилися проти. Тепер документ має бути проголосований у Сенаті та, зрештою, потрапити на підпис президенту Джо Байдену. У Пентагоні тим часом повідомили, що військова допомога Україні почне надходити протягом тижня після остаточного ухвалення документа.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що російським терористам дійсно поставили завдання взяти Часів Яр на Донеччині до 9 травня, щоб зробити російському диктатору Володимиру Путіну своєрідний подарунок. Окрім того, терористи готуються накопичити сили до 1 червня та почати новий масштабний наступ.