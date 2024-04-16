Війна триватиме довго, навіть якщо Україна просто захищатиме території: прогноз від американського генерала

Більше людей мають приєднатися до армії, більше людей мають стати рятувальниками та медиками

Україні знадобиться багато часу, щоб повернутися на кордони 2014 року, а також багато часу для захисту тих, територій, які зараз під її контролем, тому війна триватиме довго. У зв’язку з цим зараз дуже важлива мобілізація.

Такий прогноз зробив відомий американський генерал-майор у відставці та співзасновник благодійного фонду Osprey Global Solutions Ukraine Девід Грандж. Про це пише Радіо Свобода.

"Війна триватиме довго. І ось чому я це говорю. Якщо мета полягає в тому, щоб відновити кордони станом на 2014 рік, це вимагатиме багато зусиль", — сказав Грандж.

Він пояснив, що для того, щоб захистити ті території, які зараз знаходяться під контролем Києва, також потрібен час. Тому мобілізація зараз є вкрай важливою.

"Більше людей мають приєднатися до армії, більше людей мають стати рятувальниками та медиками. Необхідно побудувати систему навчань та систему ротацій. Обслуговування, запчастини, безпечні лінії постачання. Зараз саме час перебудовуватись на гру у довгу, бо це скінчиться нескоро", — наголосив генерал-майор.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, коли закінчиться війна в Україні та за яких умов.