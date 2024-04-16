Война будет продолжаться долго, даже если Украина будет просто защищать территории: прогноз от американского генерала

Больше людей должны присоединиться к армии, больше людей должны стать спасателями и медиками

Украине потребуется много времени, чтобы вернуться на границы 2014 года, а также много времени для защиты тех, территорий, которые сейчас под ее контролем, поэтому война будет длиться долго. В связи с этим сейчас крайне важна мобилизация.

Такой прогноз сделал известный американский генерал-майор в отставке и соучредитель благотворительного фонда Osprey Global Solutions Ukraine Дэвид Грандж. Об этом пишет Радио Свобода.

"Война будет продолжаться долго. И вот почему я это говорю. Если цель состоит в том, чтобы восстановить границы по состоянию на 2014 год, это потребует много усилий", — сказал Грандж.

Он объяснил, что, для того чтобы защитить те территории, которые сейчас находятся под контролем Киева, также нужно время. Поэтому мобилизация сейчас крайне важна.

"Больше людей должны присоединиться к армии, больше людей должны стать спасателями и медиками. Необходимо построить систему учений и систему ротаций. Обслуживание, запчасти, безопасные линии снабжения. Сейчас самое время перестраиваться на игру в длинную, потому что это кончится нескоро", — подчеркнул генерал-майор.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что канцлер Германии Олаф Шольц сказал, когда закончится война в Украине и при каких условиях.