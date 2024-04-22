Достатньо для оборони, але не для наступу: ЗМІ оцінили військову допомогу Україні від США

Для оборони допомоги США вистачить. Але для наступу потрібно більше

Допомога Україні від США на суму в понад 60 млрд доларів буде сприяти обороні українських військ від російських терористів та дасть українській армії необхідний перепочинок. Проте для контрнаступальних дій, які можуть призвести до зламу у війні, потрібні додаткові ресурси.

Про це пише видання Bloomberg. Журналісти зазначають, що зараз багато що на фронті в Україні буде залежати від того, як швидко допомога від США потрапить в Україну, оскільки шість місяців затримки пакета призвели до жорстокої нестачі боєприпасів та техніки в ЗСУ, що на повну використовують російські терористи.

Науковий співробітник київського Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков сказав виданню, що допомога від США дозволить уповільнити наступ терористів, створити ефективнішу оборону та мінімізувати втрати ЗСУ. Але для власного просування Україні потрібні додаткові обсяги озброєння, яке буде складно отримати через деструктивну позицію республіканців-"трампістів" у Конгресі США.

"Питання в тому, чи буде допомога і в якому обсязі у 2025 році й далі, адже стратегія Путіна полягає у вичікуванні", – відзначив Бєлєсков.

Залишається надія на Європу, оскільки цього тижня, сказали виданню європейські джерела, Німеччина посилить тиск на європейських союзників. Вимога одна – якнайшвидше надати Україні якомога більше систем ППО та боєприпасів для установок та артилерії.

Як повідомлялося раніше, 20 квітня Палата представників проголосувала роздільні пакети допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. "Український документ" отримав підтримку 310 конгресменів, а 112 висловилися проти. Тепер документ має бути проголосований у Сенаті та, зрештою, потрапити на підпис президенту Джо Байдену. У Пентагоні тим часом повідомили, що військова допомога Україні почне надходити протягом тижня після остаточного ухвалення документа.

Російські терористи на фронті можуть посилити атаки, використовуючи "вікно" до прибуття нової допомоги від США в Україну. Оскільки законопроєкт все ще не пройшов Сенат та не має підпису президента, то трохи часу в росіян ще залишилось.